В Україні два нових випадки коронавіруса: що відомо про заражених

Коронавірус в Україні діагностували ще у двох людей. Один з них належить до групи ризику. Про це офіційно повідомили в МОЗ. Що відомо про інфікованих - у матеріалі Styler.

Увечері в четвер, 12 березня, було оголошено, що коронавірус COVID-19 був діагностований у жінки пенсійного віку з Житомирської області. Як відомо, з віком підвищується ймовірність ускладнень і виникнення смертельно небезпечної вірусної пневмонії.

Другий випадок коронавірусної інфекції - у чоловіка з Чернівецької області. Його дружина перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами. Раніше в Україні було зафіксовано 1 випадок коронавіруса COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, зараз його стан задовільний", - сказано в повідомленні МОЗ.

Коронавірус в Україні виявили ще у двох людей (скрін: Telegram/МОЗ)

Оновлення: у МОЗ повідомили, що захворілому чоловікові з Чернівецької області 64 роки, зараз його стан стабільний. Єдиною людиною, з яким він тісно контактував, була його дружина. Жінка повернулася з Італії близько двох тижнів тому, вона почуває себе добре, але їй також проводять обстеження.

Коронавірус в Україні - що відомо про стан хворих (скрін: Telegram/МОЗ)

Нагадаємо, що найбільше ризикують заразитися і отримати ускладнення через коронавірус літні люди, а також люди з хронічними хворобами: діабет, захворювання серця і легенів.

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