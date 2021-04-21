Депутати обговорять скандальну витівку Тищенка з підпільною вечіркою: чи можуть його наказати

Нардеп Микола Тищенко влаштував скандальну вечірку на честь дня народження дружини в київському готелі Fairmont. Тепер його поведінку обговорять на позачергових зборах партії "Слуга народу".

Про це сказав голова політсили Олександр Корнієнко, в коментарі виданню "Радіо свобода".

За словами Корнієнка, нема потреби в складанні нардепом свого мандата.

"Ну, склав мандат мажоритарник – це не сильно правильно робити, тому що це перевибори, гроші витрачати... що стосується Тищенка, то тут потрібно розібратися в декількох моментах, чи була юридична складова: поліція проводила слідство, це було в ресторані – ресторан теж повинен понести відповідальність, або це було в приватному приміщенні (коли ти знімаєш номер в готелі – це приватна територія)", - сказав Корнієнко

Також Корнієнко зазначив, що в минулому скандалі з рестораном "Велюр" Тищенко намагався загладити свою провину - передавав котлети для волонтерів та іншу їжу для нужденних.

Виправдання Тищенко

Микола Тищенко підкреслює, що захід проводився в номері готелю, а не в ресторані. Він вважає, що все пройшло законно.

"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу-святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються саме ресторанів", - заявив "Слуга народу".