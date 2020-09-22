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В Україні COVID-19 став частіше вбивати молодих: сезон буде важкий

Автор: Людмила Жукова

Ведучий інфекціоніст України розповіла про тенденції коронавірусу в країні

В Україні від коронавірусу стали частіше помирати молоді люди, а не літні, як це було в Італії. Про це повідомила провідний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24". Медик провела паралель з Італією, де від COVID-19 гинули в основному люди близько 80-90 років.

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Коронавірус вражає нервову систему молодих людей, а це дуже тривожний знак.

"У нас зараз, що мені не подобається і насторожує, збільшується кількість смертей молодих людей, не по 80-90 років, як в Італії. Багато вже від 40 до 60, і пік смертності 60-69 років. В цьому небезпека", - сказала в ефірі Голубовська.

За словами інфекціоніста, різні народи по-своєму сприйнятливі до інфекції. Наприклад, легше переносять хворобу світлі жінки.

"За оцінками вважається, що легше всього хворіють світлі жінки, гірше - люди з Південно-Східної Азії. Є генетично детерміновані особливості. Сподіваюся, що у нас не буде італійського сценарію, але сезон буде важкий", - вважає Голубовська.

Як ми раніше писали, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська спрогнозувала різке зростання захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар попередив про те, що COVID-19 вбиває серце і легені навіть у тих, хто переніс хворобу в легкій формі.

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