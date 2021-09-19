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В Україні через 30 років виросте пустеля: вчений шокував прогнозом

Автор: Світлана Мащенко

Кліматичні зміни в усьому світі, і зокрема в Україні, можуть призвести до того, що вже через кілька десятиліть частина нашої країни може перетворитися на пустелю

Про це розповів директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий в ефірі каналу Україна 24.

Зміни клімату - катастрофічні

Вчений каже, що зміни клімату на нашій планеті явище звичайне і відбувається постійно. Але так швидко, як зараз - такого не було ніколи.

"Це - вже те, що додає до природних процесів людина. Ось цю швидкість, яку можемо забезпечити тільки ми своєю індустріальною діяльністю, цими викидами парникових газів", - розповідає експерт.

Євген Дикий додав, що клімат і без нас би змінювався, але змінювався б він з такою швидкістю, що ми могли б до цього адаптуватися.

"Зараз ми задали такий темп, який можна порівняти з розігнаною машиною. І машина розігнана вже настільки, що якщо ми прямо зараз натиснемо на гальма і вимкнемо двигун, все одно вона за інерцією ще поїде", - додав він.

Якщо ж припинити шкідливі викиди, з часом клімат з часом стабілізується.

Пустеля в Україні - лише питання часу

За словами вченого, через 30 років ми побачимо в Україні пустелю. Наприклад, там, де зараз Олешківські піски - маленький фрагмент пустелі в Херсонській області, виросте справжнісінька пустеля.

"Проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи... І буквально через кілька десятиліть через неправильне орання і висихання там утворилася така пустеля. Зараз ми стоїмо перед загрозою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", - говорить експерт.

Він уточнив, що всі землі, які традиційно вважаються степовою зоною на півдні, можуть стати з часом пустелею.

Раніше еколог також розповіла, коли зміни клімату в Україні стануть незворотними, і чи можна цьому допомогти.

Також кліматолог розповіла, що літо в Україні буде з кожним роком ставати все спекотніше і спекотніше.

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климатолог