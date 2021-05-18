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В Україні вирує циклон: де чекати сильних гроз і злив

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Вівторок 18 травня 2021 11:12
В Україні вирує циклон: де чекати сильних гроз і злив Погода в Україні 19 травня буде дощовою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 19 травня, в середу, принесе з собою зливи і грози. Практично вся країна продовжує перебувати під дією циклону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"В Україні циклонічна діяльність 19-го травня також організовує дощі та грози.
Вітер передбачається північно-західний, на Лівобережжі - південних напрямків, помірний, при грозах можливі шквали і град", - попередила українців Діденко.

Вона повідомила, що при цьому температура повітря буде досить комфортною приблизно від +18 градусів до +23.

"Температура повітря в більшості областей України протягом дня середи очікується від +18 до +23 градусів. На Заході, а також на Житомирщині та Київщині трохи прохолодніше, +14+19 градусів" - написала експерт.

У Києві в середу буде сиро і дощитиме. Очікуються дощі та грози. Температура повітря максимально +18 градусів тепла.

"У Києві завтра - знову дощі і грози. Беріть парасольки, будьте уважні на дорогах, мокро, слизько! Вдень повітря буде свіжим, максимально +18 градусів. Якщо вам потрібно щось робити, святкувати проводити на відкритому повітрі - майже ідеальною буде субота, 22 травня, сонячно і тепло", - зазначила Діденко.

Як ми раніше повідомляли, синоптики повідомили, коли в Україну повернеться суха погода.

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