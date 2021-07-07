В Україні посилюватиметься спека: синоптик озвучила дату

У четвер, 8 липня, дощ вірогідний тільки у Вінницькій області.

"8 липня цей антициклон остаточно витіснить південний циклон з його дощами з нашої території і тому практично повсюдно в Україні очікується суха погода. Хіба що вдень у Вінницькій якийсь залітний дощ вірогідний", - попередила синоптик.

Завтра в деяких регіонах країни температура повітря досягне +33 градусів, зазначила експерт.

"Температура повітря поступово розкручується. Завтра протягом дня в більшості областей передбачається від +27 до + 33 градусів. Надалі спека в Україні буде посилюватися", - написала Діденко.

Спека буде посилюватися

У Києві 8 липня буде без опадів і спекотно. Навіть вночі температура повітря буде + 20 градусів.

"У Києві 8 липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, завтра вдень від +28 до +30 градусів. Найближчими днями і на наступному тижні розраховуйте на подальше підвищення температури повітря, спека!"- резюмувала синоптик.