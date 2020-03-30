Коли в Україні буде пік епідемії коронавіруса: лікар дав відповідь

Український лікар поділився думкою (фото: РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст розповів, коли в Україні буде пік епідемії коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував вже 480 осіб, 11 з них померли. Українці поступово повернулися з-за кордону додому і багатьох громадян хвилює питання, коли ж в країні може статися пік епідемії. На це питання дав відповідь колишній директор Центру здоров'я, лікар - інфекціоніст Володимир Курпіта. Він вважає, що епідемія досягне свого апогею у кінці квітня.

За словами медика, епідемія почне згасати в останніх числах травня.

"Якщо в Китаї перші випадки захворювання з'явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили в кінці грудня, то пік захворювання у них припав на 8 лютого. Тобто через два місяці. Приблизно так само було в Італії та Іспанії. Якщо врахувати, що в Україну інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати десь у 20-х чисел квітня. Після цього він піде на спад і остаточно знизиться до більш-менш стабільних цифр в кінці травня. Цьому сприятиме гарна погода, городи і менше спілкування між людьми", – цитує лікаря "Обозреватель".

Нагадаємо, на даний момент цифра заражених коронавірусом у світі вже перевищила 700 тис. осіб. За останній тиждень США обійшли Китай та Італії за кількістю інфікованих.

До речі, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що будуть впроваджувати стандарт "клінічного сортування". Таким чином хворих з легкою формою COVID-19 не будуть госпіталізувати. Ці люди будуть лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

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