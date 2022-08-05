В Україні буде дефіцит на овочі та фрукти: коли його чекати

В Україні прогнозують дефіцит овочів і фруктів до зими, а також їх істотне подорожчання.
Про таку негативну тенденцію розповів економіст Олексій Кущ в ефірі національного телемарафону.
Фахівець упевнений, що взимку у нас не буде в достатній кількості овочів і фруктів.
"Я думаю, що нас взимку чекає дуже серйозний період зростання цін, тому що влітку фактично ми маємо сезонні овочі, фрукти і вони відносно дешево коштують... Закінчиться літо і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широких верств населення", - зауважив він.
Кущ повідомив, що взимку доведеться переходити на тепличне виробництво літніх овочів, а з цим є певні проблеми.
"Відповідно, якщо ми бачимо зараз дефіцит газу, то у нас і теплиці не будуть працювати", – додав Кущ.
До речі, раніше повідомлялося, що овочі до кінця сезону можуть подешевшати, хоча їх вартість вже б'є рекорди в порівнянні з минулим роком.
Нагадаємо, що експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.
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