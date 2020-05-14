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В Україні активізувалися небезпечні шахраї: розкрита нова схема обману

STYLERЖиття    14.05.2020 - 10:22
В Україні активізувалися небезпечні шахраї: розкрита нова схема обману
Шахраї в Україні (Колаж РБК-Україна)

Аферисти придумали новий спосіб обману українців

Шахраї в Україні придумали новий спосіб обману довірливих громадян. Аферисти телефонують і представляються працівниками Національного агентства з запобіганню корупції, які діють в інтересах колекторських компаній. Вони розповідають про космічні заборгованості та починають залякувати українців.

Як повідомили в НАЗК, за останній час було зареєстровано зростання скарг на шахраїв, які представляються співробітниками агентства. Дзвінки телефоном надходять від невідомих осіб, які телефонують суб'єктам декларування від імені співробітників агентства. Вони намагаються чинити тиск і посилаються на те, що діють в інтересах колекторської компанії.

"Справжні уповноважені особи НАЗК звертаються до суб'єктів декларування через офіційну електронну пошту, адресу якої закінчується на @nazk.gov.ua через стаціонарні телефони, які починаються на 044, або через пошту", - повідомили в НАЗК про самозванців.

Співробітники агентства дали рекомендації українцям, яким почали надзвонювати шахраї.

"Якщо особа, яка представляється працівником НАЗК, телефонує вам з мобільного номера або звертається з підозрілої електронної пошти, просимо повідомляти про це в Національну поліцію або НАЗК", - порадили в агентстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні активізувалися шахраї, які продають фальшиві гроші в інтернеті.

Теги Новини України мошенничествоаферисты
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