В Україні аферисти знайшли новий спосіб дурити людей: схема обману

В Україні шахраї придумали новий спосіб дурити людей. Для цього вони використовують фейкові сторінки з продажем товарів в соцмережах. Людина вибирає вподобану річ на сторінці продавця і відправляє за неї гроші на банківську карту в надії незабаром отримати оплачений товар.

Але цього не відбувається. Після довгої перписки з продавцем останній запевняє, що гроші від покупця так і не прийшли, а потім і зовсім блокує і відправляє в бан клієнта. Про нову схему розповіли на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, де і показали на відео, як все відбувається в реальності.

На сторінці застерігають людей - не купувати товари у неперевірених продавців в інтернеті (соцмережах) щоб не попастися на вудку шахраїв і не залишитися без грошей.

Нова схема "розводу" українців (Київ Оперативний)

Користувачі в мережі відреагували на ролик зі схемою в коментарях. Люди впевнені, що не варто купувати товари в неперевірених місцях, інші вважають, що номери телефонів повинні продаватися за наявності паспорта.

Без лоха і жизнь плоха.

Це не покупка в інтернеті. Це оплата курсу "Як не бути лохом". Дуже демократичні ціни.

Тільки післяплата і посилайте подалі тих, хто просить хоч якусь передоплату.

Ось тому номери телефонів мають бути за паспортами.

Скріншот коментарів (Facebook)