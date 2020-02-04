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В Україні аферисти знайшли новий спосіб дурити людей: схема обману

STYLERЖиття    04.02.2020 - 09:51
В Україні аферисти знайшли новий спосіб дурити людей: схема обману
Шахраї в Україні придумали нову схему обману (Колаж РБК-Україна)

Шахраї в Україні виманюють у довірливих українців гроші

В Україні шахраї придумали новий спосіб дурити людей. Для цього вони використовують фейкові сторінки з продажем товарів в соцмережах. Людина вибирає вподобану річ на сторінці продавця і відправляє за неї гроші на банківську карту в надії незабаром отримати оплачений товар.

Але цього не відбувається. Після довгої перписки з продавцем останній запевняє, що гроші від покупця так і не прийшли, а потім і зовсім блокує і відправляє в бан клієнта. Про нову схему розповіли на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, де і показали на відео, як все відбувається в реальності.

На сторінці застерігають людей - не купувати товари у неперевірених продавців в інтернеті (соцмережах) щоб не попастися на вудку шахраїв і не залишитися без грошей.

Нова схема "розводу" українців (Київ Оперативний)

Користувачі в мережі відреагували на ролик зі схемою в коментарях. Люди впевнені, що не варто купувати товари в неперевірених місцях, інші вважають, що номери телефонів повинні продаватися за наявності паспорта.

  • Без лоха і жизнь плоха.
  • Це не покупка в інтернеті. Це оплата курсу "Як не бути лохом". Дуже демократичні ціни.
  • Тільки післяплата і посилайте подалі тих, хто просить хоч якусь передоплату.
  • Ось тому номери телефонів мають бути за паспортами.

В Україні аферисти знайшли новий спосіб дурити людей: схема обмануСкріншот коментарів (Facebook)

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