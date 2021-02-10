7-річна українка випила сік і отруїлася: вміст пакетика повалить вас у шок

У Львівській області семирічна дівчинка випила сік з пакетика і отруїлася. Мама дитини відкрила пакет і виявила там згусток незрозумілого походження.

Про це розповіли в сюжеті "5 каналу".

Як виявилося, малеча одразу відчула неприємний смак соку. Він був гіркий і зовсім несхожий на смак апельсина. Мама дитини Леся розповіла, що, коли відкрила пакетик виявила там великий клубок. Він був схожий на цвіль або грибок.

Жінка відразу ж кинулася промивати дитині шлунок. На наступний день дитина потрапила в лікарню. У медустанові маленька Яна провела 4 дні. У неї був дуже підвищений ацетон.

Лікар розповів, що кишкової інфекції у дівчинки не виявили. Було просто отруєння, яке не позначилося на загальному стані здоров'я.

В магазині зараз вилучили всю продукцію виробника. Термін зберігання продукту, до речі, у порядку.

Експерти з лабораторії відзначили, що побачене їх вразило. За 38 років вони бачать таке вперше. Припускають, що самі бактерії могли так вирости і розмножитися.