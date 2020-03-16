ru
ua

Україна закривається на карантин: як потрапити додому з інших країн

Новини » Коронавірус   

Українцям розповіли, як потрапити додому з інших країн після 17 березня

Карантин введений в Україні через загрозу зараження коронавірусом. Частина областей йде на жорсткий карантин і повністю закриває всі заклади, крім продуктових супермаркетів, АЗС і аптек. Також припиняється авіа та залізничне сполучення з іншими країнами й в Україну перестануть пускати іноземців. Що робити українцям, які застрягли в інших країнах, особливо якщо у них закінчуються гроші та немає квитків – в матеріалі Styler.

Регулярне авіасполучення і кордони в Україні закриють 17 березня. Як повідомляють в МЗС, повернутися додому можна буде і після цього терміну, але для цього потрібні поважні причини:

  • Відсутність грошей на авіапереліт.
  • Відсутність квитків на літак.
  • Серйозні сімейні обставини.

Тим, хто перебуває за межами України на відпочинку і не збирається переривати путівку через карантин, може опинитися без допомоги консульств. Для тих, у кого є поважні причини, в МЗС рекомендують звертатися до консульства України на території тієї країни, де вони знаходяться.

Також потрібно зареєструватися в системі "ДРУГ" – система МЗС, в яку вносяться дані про всіх українців за кордоном. Завдяки списками в цій системі будуть формуватися списки для повернення українців додому.

"Надайте посольству України копії ваших документів та інформацію про ваше місці перебування. На підставі отриманих даних, посольство звернеться в офіційні органи за місцем вашого перебування, з проханням надати допомогу у розв'язання адміністративних питань. Зокрема, продовжити термін перебування без накладення санкцій", - розповіли в МЗС України алгоритм дії тим, у кого закінчується віза.

Вся інформація про посольства і консульства України в інших країнах, в тому числі й телефони гарячих ліній, є на сайті МЗС України. У міністерстві звернули увагу, що у зв'язку з ситуацією система може зависати, а додзвонитися не завжди легко і попросили з розумінням поставитися до затримок.

За домовленістю між МЗС України та Українськими мобільними операторами, всі дзвінки з мобільних телефонів у роумінгу на гарячу телефонну лінію МЗС будуть безкоштовними.

Для того, щоб вибратися з країни, де вже скасували регулярні рейси транспорту і закрили кордони, потрібно написати електронний лист або зателефонувати до дипломатичної установи України в цій країні та з'ясувати про альтернативні шляхи повернення додому. Як показав досвід МЗС в екстреному режимі – така форма звернення працює краще, ніж дзвінки на гарячі лінії.

Раніше ми писали про те, яка ситуація через карантин на кордонах України.

МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону Єрмак: Україна погодить децентралізацію та вибори з ОРДЛО
Читати всі новини