Україна - Швеція: букмекери назвали переможця матчу

Сьогодні, 29 червня, важлива гра для збірної України, яка зустрічається зі Швецією в 1/8 фіналу Євро. В кінці дня стане відомо, чи зможуть підопічні Андрія Шевченка пройти в 1/4.

Свої прогнози на гру залишили букмекери з betfair.com . Кому експерти пророкують перемогу в цій грі, читайте в нашому матеріалі нижче.

Гра відбудеться 29 червня о 22:00 за київським часом. Подивитися матч можна на телеканалах "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2". Матч пройде в шотландському місті Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

На перемогу Швеції в основний час (90 хвилин) букмекери поставили коефіцієнт 2,45.

Експерти засмутили українських уболівальників, оскільки вважають, що в цьому протистоянні виграє збірна Швеції.

Ми також писали про те, з ким може зіграти збірна України на шляху до фіналу Євро 2020 якщо здобуде перемогу в грі зі шведами.

Нагадаємо, з'явилося відео реакції українських футболістів на прохід в плей-офф Євро 2020. Підопічні Андрія Шевченка разом з тренерами і персоналом дивилися ігри Іспанії і Швеції в холі готелю в Бухаресті, де знаходився табір команди.