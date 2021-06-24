Україна - Швеція: букмекери назвали переможця матчу

Збірна України з футболу не прощається з Євро 2020 і вийшла з групи C з третього місця в плей-офф. Це сталося завдяки перемозі Швеції над Польщею та Іспанії над Словаччиною. Тепер підопічні Андрія Шевченка зустрінуться в 1/8 зі збірною Швеції.

Букмекери вже оцінили шанси на перемогу в цій грі українців. Експерти Parimatch вважають, що Україна програє в цьому матчі.

Матч Україна - Швеція відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго (Великобританія, Шотландія) на "Хемпден Парку". Початок гри о 22:00 за київським часом.

На те, що буде нічия - 3,20.

На те, що Швеція виграє в України йде коефіцієнт 2,41.

Нагадаємо, з'явилося відео реакції українських футболістів на прохід в плей-офф. Наша команда разом з тренерами і персоналом дивилися ігри Іспанії і Швеції в холі готелю в Бухаресті, де знаходиться табір команди.

Після того як шведи забили переможний третій гол в кінці матчу з Польщею, українська делегація зрозуміла, що збірна України проходить в плей-офф. Українська делегація почала радіти і кричати.

Ми також писали про те, що посол Швеції потролив збірну України. Після чого в Києві прийшла "отвєтка".