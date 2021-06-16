Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу

Збірна України зустрінеться з командою Північної Македонії у столиці Румунії Бухаресті 17 червня в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу. Для підопічних Андрія Шевченка це буде хороша можливість виправити ситуацію після драматичної гри зі збірною Нідерландів, і букмекери оцінили шанси синьо-жовтих здобути першу перемогу на Євро 2020 в цьому матчі.

Який прогноз аналітиків на результат гри, і які приймаються ставки напередодні зустрічі футболістів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Після матчу зі збірною Північної Македонії українці мають вийти проти збірної Австрії 21 червня.

Українська збірна не програє: 1,19 / нічиї не буде: 1,35 / Північна Македонія не програє: 2,12.

На те, що гра завершиться з нічийним рахунком, вказується коефіцієнт 3,55.

Так, в компанії Parimatch перемога команди Шевченка в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом 1,80.

Нагадаємо, що перед цим збірна України програла Нідерландам з рахунком 2:3 на Євро 2020, всі голи можна подивитися в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, що раніше суперкомп'ютер спробував спрогнозувати результати чемпіона Європи та переможця, а також визначив долю України на Євро 2020.