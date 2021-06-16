Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу

Збірна України зустрінеться з командою Північної Македонії у столиці Румунії Бухаресті 17 червня в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу. Для підопічних Андрія Шевченка це буде хороша можливість виправити ситуацію після драматичної гри зі збірною Нідерландів, і букмекери оцінили шанси синьо-жовтих здобути першу перемогу на Євро 2020 в цьому матчі.
Який прогноз аналітиків на результат гри, і які приймаються ставки напередодні зустрічі футболістів - читайте нижче в нашому матеріалі.
У букмекерських конторах фаворитом матчу Україна - Північна Македонія називають синьо-жовтих.
Так, в компанії Parimatch перемога команди Шевченка в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом 1,80.
На те, що гра завершиться з нічийним рахунком, вказується коефіцієнт 3,55.
Вікторія збірної Північної Македонії йде з коефіцієнтом 5,30.
А в подвійному результаті коефіцієнти подані наступні:
Українська збірна не програє: 1,19 / нічиї не буде: 1,35 / Північна Македонія не програє: 2,12.
Букмекери визначили переможця матчу Україна - Північна Македонія на Євро 2020 17 червня (фото: скрін parimatch.com)
Після матчу зі збірною Північної Македонії українці мають вийти проти збірної Австрії 21 червня.
Матч Україна - Північна Македонія транслюватиме телеканал "Україна". Поєдинок 17 червня розпочнеться о 16.00 за київським часом.
Нагадаємо, що перед цим збірна України програла Нідерландам з рахунком 2:3 на Євро 2020, всі голи можна подивитися в матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали про те, що раніше суперкомп'ютер спробував спрогнозувати результати чемпіона Європи та переможця, а також визначив долю України на Євро 2020.