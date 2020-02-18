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Україна зробила прорив у виявленні коронавіруса: усі подробиці

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Українські фахівці створили тести для виявлення коронавіруса

Коронавірус поки в Україні не виявлено, але наші фахівці роблять все, щоб убезпечити своїх громадян. Так, вже з'явилися тест-системи українського виробництва для виявлення смертельного китайського вірусу. При цьому вони в п'ять разів дешевше, ніж німецькі аналоги.

За допомогою даних тестів можна перевірити 500 осіб на наявність коронавіруса в їх крові. Про це розповів науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда, повідомляє УНН.

За словами експерта, дані тест-системи пройшли всі необхідні випробування, які проходять всі інші тести подібного роду. Системи знаходяться в лабораторії, яка може надати свої розробки всім зацікавленим.

Коляда зазначив, що українська лабораторія готова виконувати дослідження коронавіруса, а також продавати тест-системи, вартість яких становить 5 тисяч гривень на 50 чоловік, але це значно дешевше, ніж аналоги з Німеччини.

Експерт також розповів, що в разі необхідності лабораторія може виготовити більше тест-систем.

Нагадаємо, що в Китаї розповсюджувачів коронавіруса почнуть суворо карати. За сприяння поширенню вірусу людям може загрожувати тюремний термін.

Раніше повідомлялося про те, що епідеміологи озвучили страшний прогноз по коронавирусу.

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