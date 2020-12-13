Україна програла у війні з коронавірусом: експерт назвав головні проблеми

В Україні, попри офіційні дані, у деяких містах практично всі лікарні повністю заповнені пацієнтами з тяжким перебігом коронавірусу. Кисню практично не вистачає, а лікарям доводиться робити вибір між тим, кому віддати останній балон. Ситуація в країні катастрофічна: ліжка не готові, а влада не вживає необхідних заходів. Таку думку висловив блогер і постачальник медичного обладнання Олексій Давиденко.

Як розповідає спеціаліст, підготовка до потужної хвилі захворюваністю COVID-19 в Україні була провалена. Про це він заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Дивіться, можна провалити як в Італії, коли вмирали тисячі та ми читали в новинах, що лікарі змушені вибирати, кому першому віддати кисень. Але тоді, навесні, вони виявилися на передовій, без восьми місяців підготовки. І зовсім інша справа, коли українська влада каже: "Ну, що ж ви хочете від нашої медицини? Навіть в Італії не впоралися". Але в Італії не впоралися, не маючи в запасі цих десяти місяців, які були в України! Тим більше ви не допомагали бізнесу, підприємцям, найманим працівникам, яких звільнили. Ви на це не витрачалися, як всі інші країни. При цьому у вас був величезний дорожній фонд, якого б вистачило з лишком для того, щоб за вісім місяців підготувати систему охорони здоров'я і зберегти життя і здоров'я людей", - підкреслює Давиденко.

Також фахівець відзначає, що на поточний момент в Україні досі не вистачає підготовлених койко-місць в лікарнях з виділеним на них киснем і ліками. Також влада не змогла домогтися заповнення нестачі кадрів у лікарнях. Давиденко зазначає, що проблема з підготовкою комплексна і на неї впливають три основних фактори.

"Проблема перша: дуже низький рівень підготовки управлінських кадрів серед тих, хто має приймати рішення. Проблема друга: всі бояться взяти на себе відповідальність, ніхто не готовий ставити підписи, приймати конкретні рішення. Причому неважливо – популярні або не популярні. Владі треба було навчитися брати на роботу людей, які вміють це робити й нести за них відповідальність", - додав бізнесмен.

Третім фактором є те, що українці не довіряють механізмам роботи у надзвичайних ситуаціях. Через відсутність єдності в дотриманні заходів ефективність їх введення суттєво знижується.

Нагадаємо, що раніше лікар розповів про шкоду одного зі способів діагностики коронавірусу.

Також ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов уточнив, як компенсувати ліки при коронавірусній інфекції.