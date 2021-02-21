Україна отримає індійську вакцину: що про неї відомо і де її використовують ще

Україна знаходиться у верхній частині списку країн, які стоять у черзі на отримання вакцини Covishield виробництва Serum Institute India проти коронавірусу. Перша поставка очікується до кінця лютого. В Україну прибуде перша партія об'ємом 500 тисяч доз.
Про це на Facebook повідомило посольство Індії в Україні.
Також у посольстві зазначили, що особисті прохання українського президента Володимира Зеленського та постійні контакти з Міністерством охорони здоров'я дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.
"В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, в міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців", - йдеться в повідомленні посольства.
Уточнюється, що саме ця вакцина допоможе Україні швидше розгорнути вакцинацію в країні.
Вакцина Covishield - це британсько-шведська вакцина AstraZeneca на індійському ринку. Розробниками цієї вакцини стали Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Однак на відміну від європейської вакцини, індійський препарат ще не ліцензований в Європі. Улітку 2020 компанія AstraZeneca і Індійський інститут вакцин підписали угоду про виробництво вакцини, щоб "допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу".
Вакцина Covishield вводиться внутрішньом'язово - дві дози по 0,5 мг з інтервалом у 28 днів. Розробники стверджують, що ця вакцина призводить не тільки до появи нейтралізуючих антитіл проти коронавірусу, але і до появи Т-лімфоцитів, які можуть зіграти вирішальну роль в боротьбі з COVID-19.
У рамках програми "Сусідство насамперед" перші дози індійської вакцини вже отримали Бутан, Мальдіви, Непал, Бангладеш і М'янма. Також Індія планує поставляти препарат до Сейшельських островів, Шрі-Ланки, Маврикія та Афганістану після схвалення вакцини регуляторами цих країн.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори щодо постачання вакцин проти коронавірусу для українців.
Зазначимо, вакцина AstraZeneca очікується в Україні вже найближчими днями.