Україна відмовляється розробляти вакцину від коронавірусу: в чому причина

Коронавірус 2020 більше не лякає жителів України так, як раніше. До того ж, всі розраховують на вакцину, яка повинна захистити населення від зараження COVID-19.

Жодна країна не має вакцини на даний момент, а в Україні її навіть і не бралися розробляти, оскільки відсутня необхідна лабораторна потужність, повідомив Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, в світі йде близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби, але терміни не сильно радують. "Так, це не швидкий час. І з моменту початку розробки до завершення може пройти в середньому 18 місяців. Ми розуміємо, що маємо п'ятий місяць циркуляції збудника в нашій популяції, тому вакцину варто очікувати, але не варто очікувати її ось-ось, дуже швидко", - прокоментував Ляшко.

У той же час він зазначив, що українських розробок серед них немає. Академії України відповіли, що необхідно інвестувати в розробку лабораторних потужностей перш ніж говорити про повноцінну розробку власної вакцини.

При цьому були й приємні новини. "Я знаю, що там є й препарати, які можуть впливати на зменшення летальності, наприклад, шляхом профілактики ускладнень серцево-судинної системи, легеневої системи. А є, які мають певну противірусну дію. Подивимося, що дадуть нам клінічні дослідження", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що розкрито справжнє походження коронавірусу 2020.

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