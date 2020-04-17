Україна в огні: полум'я знищило ліса, звалища та кілька сіл

Пожежі в Україні за останню добу наробили чимало біди в різних місцях. Найбільше страждає Київ і Київська область – там після пожежі в Чорнобильській зоні відбулася піщана буря. А через неї з'явилися і нові вогнища загоряння. Столицю оповило моторошним смогом і Київ злетів на самі верхні сходинки у списку найбільш забруднених міст у світі.

Як повідомляє фахівець Енергоатому Наталія Дегтяренко на своїй сторінці в Facebook, станом на ранок 17 квітня, горить Денисовецьке лісництво, а також горять села – Червоне, Буда, Рудьки. Увечері 16 квітня вигоріло Річицьке лісництво, вогонь підібрався до села Річиця. З ночі горять залишки Товстого лісу, а на лівому березі річки Прип'ять два основних вогнища - між Зимовищем і Кривою Горою, а також між Кривою Горою і Чапаївкою. Як зазначає Дегтяренко, дані підтверджують місцеві жителі, а також оновлені дані NASA.

Під Києвом, у селі Гора, загорілося звалище і вогонь охопив досить велику площу. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook активістка і волонтер Наталя Лютікова.

"Дихати неможливо, запах і гар "виїдають очі, а дим роздуває на все село... Викликали пожежників, оператор повідомила, що адреса знайома, сьогодні там вже гасили пожежу. Місце і характер горіння вказують на навмисний підпал. Жителі вул. Тиха кажуть, що таке відбувається систематично", - написала Лютікова.

Дуже складна ситуація 17 квітня в Житомирській області, пише ТСН. Там масштабно горять села і ліси. У Овручанському районі полум'я вже знищило десятки будинків. Практично вщент вигоріли села: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошина, Семена. У селі Журба вогонь знищив церкву. У регіоні горять величезні лісові масиви.

Страшні пожежі в Житомирській області (Фото: ТСН)

Місцеві жителі намагаються самостійно протистояти стихії та обкопують села канавами. Проте вогонь поки що не вщухає, і рятувальники вивозять жителів.

Як повідомили в ДСНС, 16 квітня в регіоні було виявлено 48 ділянок спалаху. Ситуацію з пожежами істотно погіршував сильний штормовий вітер, пориви якого сягали 20 метрів в секунду.

Медики рекомендують обмежити перебування на вулиці, тримати вікна закритими, включити системи кондиціонування та очищення повітря. У квартирах потрібно проводити вологе прибирання і поставити місткості з водою. Також рекомендується підвищити кількість вживання рідини до 2-3 літрів на день. При задишці, кашлі або інших погіршення стану – звертатися до лікаря.