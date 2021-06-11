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Україна - Нідерланди: букмекери визначили переможця

Автор: Володимир Костирін

Збірна України на чемпіонаті Європи з футболу Євро 2020 зустрінеться на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі з командою Нідерландів у стартовому поєдинку 13 червня. Букмекери оцінили шанси підопічних Андрія Шевченка в цьому матчі, і поділилися прогнозом.

Кому аналітики пророкують перемогу, і які приймають ставки - читайте нижче в нашому матеріалі.

У букмекерських конторах називають фаворитами матчу Україна - Нідерланди господарів поля.

Зокрема, в компанії Parimatch перемогу збірної Нідерландів у цьому поєдинку оцінює коефіцієнтом 1,64.

Про те, що матч закінчиться нічиєю, вказано коефіцієнт 3,80.

Виграш збірної України йде з коефіцієнтом 6,50.

Букмекери визначили переможця матчу Україна - Нідерланди на Євро 2020 13 червня (фото: скрін parimatch.com)

Зауважимо, що головний тренер українських футболістів Андрій Шевченко в цілому розраховує на найсильніших виконавців на своїх позиціях в команді.

Нагадаємо також, що Україна посіяна в групу C разом з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.

Після зустрічі 13 червня зі збірною Нідерландів в Амстердамі синьо-жовті повернуться до Бухареста, і зіграють у столиці Румунії матчі проти Північної Македонії 17 червня та Австрії 21 червня.

Матч Нідерланди - Україна транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Україна". Поєдинок 13 червня розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер спробував спрогнозувати результати чемпіона Європи та переможця, а також визначив долю України на Євро 2020.

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