Україна напала на Росію: під Рівним пенсіонерки шокували висловлюваннями

У місті Дубно Рівненської області розгорівся сепаратистський скандал. В автобусі їхали дві літні жінки, які шокували своєю розмовою. Одна з них заявила, що Україна напала на Росію і взагалі потрібно було віддати РФ Луганськ, бо там "наші брати". Друга пенсіонерка з нею охоче погодилася. Також за словами жінок українці "самі зробили Майдан і пішли війною на Росію".

Про цю історію розповіла журналіст Аліна Дубовська, яка стала свідком розмови і не змогла промовчати. Дівчина підійшла до жінок і запитала, як їм не соромно так принижувати українську армію. На що отримала відповідь: "А нам по*й армія, вона наш хліб жере". Дубовська детально описала скандал на своїй сторінці в Facebook.

"Не витримую. Переходжу на крик. Мовляв, через таких, як вони в Україні таке робиться, що й сама маю відношення до захисту України. Кричу, що у них відсутня совість. Кажу, що нехай вже починають російською говорити, Путіна кликати з військами. "Треба буде, то й покличемо!", - розповіла Аліна.

В маршрутці літніх жінок підтримали, а дівчині порадили не мудрувати, мовляв, вона ще юна і нічого не розуміє. Також журналістку обізвали "малолітньою дурепою, яка нічого ще не розуміє". Після цього вона вийшла з автобуса і сфотографувала жінок.

Під Рівним пенсіонерки заявили, що Україна напала на Росію (фото: facebook.com/alina.dubovska)

В коментарях українці бурхливо відреагували на інцидент і написали дівчині, що вона все правильно зробила. Також люди зазначили, що ці пенсіонерки скоро підуть на вибори.

Немає цензурних слів, щоб зреагувати на цю подію. Слава Україні!

І оці потвори мають голос на виборах. Як же я ненавиджу цих совколюбителей.

У Вас, Аліночко, ще стальні нерві. У мене їх зовсім не залишилось. То я до чого веде, що не доведи Господь би я це почула, то нас би розбороняли всі пасажири маршрутки. Я б одній із них точно морду лиця подряпала до крові.

Скоро вони підуть голосувати.

Дякую, Аліно, що не промовчала! Альо, не сумуй - радіти треба, що лайно ніколи не стане льодяником!

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