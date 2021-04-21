Україна йде трагічним шляхом: медик дав поганий прогноз щодо смертності від COVID-19

Лікар каже, що офіційна статистика (понад 40 тисяч смертей) повинна бути помножена в 1,5-2 рази. Він навів статистичні дані, згідно з якими смертність в Україні в цілому значно збільшилася порівняно з попередніми роками.

"Сьогоднішні" 40 тисяч "за даними МОЗУ означають приблизно 80 тисяч людських втрат, пов'язаних з пандемією", - пише Волянський.

На його думку, третя, весняна, хвиля коронавірусу піде на спад в травні-червні. Але наступна, осіння - знову погіршить ситуацію.

"Без епідемічного розслідування, без адресного захисту вразливих і без вакцинації Україна не може не повторити трагічний шлях багатьох країн Європи і обох Америк, який можна коротко назвати "2500 смертей/мільйон", - додав медик.

Волянський додав, що до всього цього в Україні критично знизилася народжуваність, що приведе нас до серйозної демографічної кризи.

"За перші два місяці в Україні народилося 43,7 тисячі дітей. Це не просто мало. Це катастрофічно мало. При збереженні цієї тенденції (а іншого очікувати не доводиться) в 2021 році в Україні народиться 250 тисяч дітей. Але ж ще зовсім недавно, в 2005-2013 в Україні народжувалося понад 500 тисяч дітей", - написав лікар.

Зазначимо, що на даний момент в Україні вже захворіло на коронавірус більше двох мільйонів осіб, 42129 - померло.