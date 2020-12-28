Україна буде закуповувати ліки від COVID-19, які критикує ВООЗ: Степанов назвав причину

Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України не буде відмовлятися від того, щоб використовувати "Імуноглобулін" і "Тоцилизумаб" при лікуванні коронавірусної інфекції. Раніше за рішення придбати ці препарати нашу країну розкритикувала ВООЗ, оскільки їх ефективність не доведена.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сьогоднішньому брифінгу, 28 грудня.

"Мова йде про виділення коштів на централізовану закупівлю лікарських засобів "Імуноглобулін" і "Тоцилизумаб". Ці два лікарських засоби внесені у національний протокол лікування COVID-19. Цей протокол складається провідними фахівцями нашої країни, які кожен день лікують українців, хворих коронавірусом, рятують їх життя", - заявив міністр.

Степанов зазначив, що українські лікарі за допомогою даних препаратів рятують життя людям, тому вони будуть закуповуватися і поставлятися в лікарні.

Він також підкреслив, що в Україні проводили дослідження "Імуноглобуліну" і вони показали непоганий результат.

Степанов зробив заяву про "Імуноглобулін" (відео: YouTube)

Нагадаємо, доктор медичних наук Віра Євстафіївна Казьмирчук розповіла, коли "Імуноглобулін" краще використовувати для лікування коронавірусу.

За її словами, препарат вже більше ніж 50 років використовується при різних вірусних захворюваннях, і він безпечний і ефективний.

Раніше вчені зробили нову заяву стосовно того, що частина жителів планети має імунітет до COVID-19.