Україна - Австрія: букмекери визначили переможця матчу
Збірна України на чолі з Андрієм Шевченком сьогодні, 21 червня, зіграє свій завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Ця гра визначить, яка команда посяде друге місце.
Букмекери оцінили шанси синьо-жовтих здобути першу перемогу на Євро 2020 на цьому матчі. Який прогноз аналітиків на результат гри, і які приймаються ставки - читайте нижче в нашому матеріалі.
У букмекерських конторах фаворитом матчу Україна - Австрія називають підопічних Шевченко.
У компанії Parimatch перемогу України в цьому поєдинку оцінюють коефіцієнтом 3,53.
Перемога збірної Австрія йде з коефіцієнтом 3,93.
А ось шанси на нічию розцінюють коефіцієнтом 2,05.
У подвійному результаті коефіцієнти подані наступні: Україна не програє 1,30, нічиї не буде 1,86, Австрія не програє 1,35.
Скріншот з parimatch.com
Коли дивитися гру
Матч Україна - Австрія відбудеться в Бухаресті (Румунія) на Національному стадіоні у понеділок, 21 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, футбольний коментатор Вадим Скічко розповів, які шанси має Україна в сьогоднішньому матчі зі збірною Австрії.
Ми також писали про те, що експерти склали список головних претендентів на перемогу в Євро 2020. На жаль, України в даному списку немає.