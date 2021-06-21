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Україна - Австрія: букмекери визначили переможця матчу

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Понеділок 21 червня 2021 07:50
Україна - Австрія: букмекери визначили переможця матчу Фото: Збірна України з футболу (instagram.com/uafukraine)
Автор: Роман Мирончук

Збірна України на чолі з Андрієм Шевченком сьогодні, 21 червня, зіграє свій завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Ця гра визначить, яка команда посяде друге місце.

Букмекери оцінили шанси синьо-жовтих здобути першу перемогу на Євро 2020 на цьому матчі. Який прогноз аналітиків на результат гри, і які приймаються ставки - читайте нижче в нашому матеріалі.

У букмекерських конторах фаворитом матчу Україна - Австрія називають підопічних Шевченко.

У компанії Parimatch перемогу України в цьому поєдинку оцінюють коефіцієнтом 3,53.

Перемога збірної Австрія йде з коефіцієнтом 3,93.

А ось шанси на нічию розцінюють коефіцієнтом 2,05.

У подвійному результаті коефіцієнти подані наступні: Україна не програє 1,30, нічиї не буде 1,86, Австрія не програє 1,35.

Україна - Австрія: букмекери визначили переможця матчу

Скріншот з parimatch.com

Коли дивитися гру

Матч Україна - Австрія відбудеться в Бухаресті (Румунія) на Національному стадіоні у понеділок, 21 червня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, футбольний коментатор Вадим Скічко розповів, які шанси має Україна в сьогоднішньому матчі зі збірною Австрії.

Ми також писали про те, що експерти склали список головних претендентів на перемогу в Євро 2020. На жаль, України в даному списку немає.

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