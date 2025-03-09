Укороченный тренч и кожа: стилист назвала самые горячие тренды верхней одежды на весну 2025

Укороченный тренч

Укороченный тренч - это стильный и универсальный вариант классического тренча, который стал очень популярен в последние сезоны. Такая верхняя одежда имеет укороченную длину (обычно до середины бедра или чуть выше), что делает его более легким и удобным для весеннего или осеннего сезона.

"Выбираем плотный материал, удачный оттенок и минимальное количество деталей и клапанов. Носим практически со всем", - подчеркнула стилист.



Укороченный тренч (скриншот)

Светлая и цветная кожаная одежда

Весной 2025 года кожаная верхняя одежда станет одним из главных трендов, особенно в светлых и цветных вариантах. Кожа всегда выглядит элегантно, а в сочетании с яркими цветами или пастельными оттенками, эта одежда приобретает новый, более легкий и свежий вид.

"Светлый и цветный кожаные куртки, бомберы, жакеты добавляют свежести весенним образам и привносят необходимые акценты за счет текстуры", - подчеркнула стилист.



Кожаная верхняя одежда в тренде (скриншот)

Высокий воротник-стойка

Стилистка также отметила, что в тренде верхняя одежда с высоким воротником-стойкой. Это могут быть бомберы, куртки и тренчи.

Такой воротник сразу добавляет некой строгости и линейности образу.



Одежда с высоким воротником-стойкой (скриншот)

Куртка с контрастным воротником

Куртка в стиле кантри с контрастным воротничком - это стильный и функциональный элемент одежды, сочетающий традиционный деревенский стиль с современными модными акцентами. Такие куртки уже были на пике популярности осенью 2024 года, и в 2025-м они снова в тренде.

Этот фасон куртки еще называют "куртка деда", рабочая куртка или в стиле кантри.



Куртка в стиле кантри (скриншот)

Легкие прозрачные куртки

Легкие и прозрачные куртки - один из трендов весны 2025 года, который привносит в образы новизну и легкость. Они идеально подходят для меняющейся весенней погоды, когда еще не очень тепло, но уже хочется иметь стильную и практичную верхнюю одежду. Прозрачные материалы придают образам элегантности и оригинальности, в то же время не отягощая его.

"Прозрачные нейлоновые или сатиновые куртки подходят для теплой погоды. Они вносят некую глубину силуэту и при этом визуально добавляют воздуха и легкости общему образу", - подчеркнула стилист.



Прозрачная верхняя одежда на весну (скриншот)

Советы

Цвет

Поскольку весна - это сезон, когда природа восстанавливается, модными станут пастельные оттенки (лаванда, мятный, пудровый) и нежные нейтральные цвета (бежевый, серый, белый).

Материалы

Выбор тканей будет легким и удобным - хлопок, шерсть, деним, а также дышащие и хорошо пропускающие воздух ткани.

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