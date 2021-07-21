Може ухилитися від вакцин: з'явилося попередження про новий небезпечний штам COVID

За словами керівника ВООЗ, чим далі поширення коронавірусу, тим більше його варіантів з'являється, і тим більше шансів появи більш небезпечного штаму.

Гебрейесус не виключає, що може з'явитися штам, який буде "серйозніше" "Дельти".

При цьому новий варіант COVID може навіть обійти існуючі вакцини, що поверне нас до самого початку боротьби з пандемією.

"Чим ширше поширення, тим більше варіантів коронавірус з'явиться з потенціалом стати навіть більш небезпечним, ніж "Дельта"-штам, який зараз завдає стільки шкоди. І чим більше варіантів, тим вище ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок", - говорить глава ВООЗ.

Нагадаємо, що зараз у світі почалося поширення нового штаму, якому присвоїли ім'я "Лямбда".

Що відомо про штами коронавірусу

Так, першими чотирма літерами грецького алфавіту названі штами з "групи занепокоєння", це варіанти, виявлені у Великобританії (Альфа), Південній Африці (Бета), Бразилії (Гамма) та Індії (Дельта).

Як правило, ці мутації різняться між собою вірулентністю (заразністю).

Ще один штам, що викликає побоювання - "Лямбда" - був виявлений в Чилі, Перу, Аргентині та Еквадорі ще в кінці 2020 року. Вчені вважають, що він відрізняється від інших мутаціями в спайковому білку, що впливає на ступінь заразності.