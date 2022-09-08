Як погіршувалося здоров'я Єлизавети II після втрати "її опори" - смерті коханого чоловіка

Відома своєю міцною статурою і безтурботним підходом до нечастих захворювань, Єлизавета II зараз знаходиться під наглядом медиків.

Втрата чоловіка, герцога Единбурзького, який помер 9 квітня 2021 року, помітно відбилася на здоров'ї королеви. При цьому варто звернути увагу, що 96-річна Єлизавета II є найбільш довгоживучим і найдовше правлячим монархом в історії Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II сіла на престол в 1953 році (фото: Getty Images)

У королеви проявилися проблеми з мобільністю, і вона була дуже скута в рухах з минулого жовтня. Через такі проблеми їй довелося відмовитися від участі в ключових заходах, в тому числі від багатьох святкувань Платинового ювілею - на ньому Єлизавета II була присутня віртуально або відправляла замість себе високопоставлених членів монаршої сім'ї.

Вона також провела одну ніч у лікарні короля Едуарда VII через загадкову хворобу минулої осені в жовтні.

Через частіші епізодичні проблеми з пересуванням Єлизавета II вже майже рік використовує тростину. Так, у жовтні 2021-го, через 6 місяців після смерті чоловіка, вона використовувала паличку на службі у Вестмінстерському абатстві, це сало першим разом, коли королева була з тростиною на великому публічному заході.

Тоді ж у жовтні 2021-го за рекомендацією лікарів монарх була змушена скасувати візит до Північної Ірландії. Медики побоювалися негативних наслідків для її здоров'я через напружений робочий графік.

Королева Єлизавета II (фото: Getty Images)

У минулому листопаді занепокоєння щодо здоров'я королеви посилилося, коли вона відмовилася від участі в саміті COP26 в Глазго зі зміни клімату 1 листопада та фестивалі пам'яті 12 листопада. Букінгемський палац заявив тоді, що монарху порадили продовжувати відпочивати та не здійснювати жодних офіційних візитів.

Крім того, Єлизавета II збиралася відвідати недільну службу пам'яті в Кенотафі 13 листопада, але пропустила її через розтягування спини.

20 лютого 2022 року були побоювання за її здоров'я через позитивний результат тесту на коронавірус. Королева, яка тоді була триразово вакцинована, страждала від легких симптомів застуди, але сказала, що вірус залишив її "дуже втомленою і виснаженою".

Єлизавета II продовжувала виконувати легкі обов'язки під час самоізоляції у Віндзорі, але скасувала деякі віртуальні аудієнції.

Єлизавета II за порадою лікарів відмовилася від низки публічних заходів і поїздок (фото: Getty Images)

У березні цього року Єлизавета II відмовилася від служби на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві, а також не була присутня на службі у Великий четвер 14 квітня.

При цьому королева вирішила вшанувати пам'ять померлого герцога Единбурзького на поминальній службі 29 березня, повільно та обережно пересуваючись за допомогою тростини і тримаючись за лікоть герцога Йоркського для підтримки.

Смерть чоловіка принца Філіпа значно підкосила здоров'я Єлизавети II (фото: Getty Images)

20 травня вона вперше за майже 60 років пропустила державне відкриття парламенту, і Букінгемський палац пояснив її відсутність "епізодичними проблемами з пересуванням".

Принц Уельський і герцог Кембриджський відкрили парламент від її імені в якості державних радників, а принц Чарльз вперше в історії зачитав промову королеви.

3 червня, при урочистостях, присвячених її Платиновому ювілею, королева відмовилася від святкування в соборі Святого Павла. Це сталося через "дискомфорт" під час святкування напередодні.

8 серпня традиційна зустріч Єлизавети II в замку Балморал в Шотландії з почесною вартою пройшла в приватному порядку. За словами джерела видання, захід був адаптований для комфорту монарха.