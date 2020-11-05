Іде епоха: у Києві від COVID-19 помер видатний український професор та науковець

У Києві помер Фелікс Глумчер. Видатний український професор і реаніматолог помер від ускладнень коронавірусу. Йому був 71 рік. Цю сумну новину повідомила на своїй Facebook-сторінці відомий медик Ольга Голубовська.

"Сьогодні на тлі коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Глумчер Фелікс Семенович (на фото зліва).Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий. Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок у лікування важких хворих, підготовку кадрів", - сумує Голубовська.

Ольша згадала, що в період пандемії грипу H1N1 у 2009 вона зіткнулася з професором вперше і він справив на неї сильне враження.

"Ми з його кафедри экспертирували історії померлих, обговорювали особливості ведення хворих з ураженням легень, з яким тоді ми зіткнулися вперше ... зараз ці знання та підходи здорово знадобилися. Нескінченно всіх консультував. На вчених радах незмінно сидів поряд зі своїм другом, академіком Фоміним", - повідомила медик.

У Києві помер професор Фелікс Глумчер (зліва на фото)

Зазначимо, що Глумчер Фелікс Семенович народився 30 січня 1949 року. З 2004 року президент Асоціації анестезіологів України. Брав участь у розробці більше десяти протоколів надання медичної допомоги МОЗ України, був позаштатним консультантом Головного бюро судово-медичної експертизи України.

Професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. А. А. Богомольця нагороджений орденом За заслуги 3-го ступеня. Лауреат Державної премії з науки і техніки за участь у розробці апаратів для штучної вентиляції легенів.

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