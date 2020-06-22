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Вухо плавця: Комаровський розповів, що це таке та як лікувати

STYLERЖиття    22.06.2020 - 07:02
Вухо плавця: Комаровський розповів, що це таке та як лікувати
Комаровський про зовнішній отит (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився цікавими спостереженнями

Доктор Комаровський поділився порадами, які будуть цікаві всім, а особливо - любителям поплавати в літній період. Мова зараз піде про запальні процеси зовнішнього вуха, пов'язаних із купанням. Є такий медичний термін - зовнішній отит або ж "вухо плавця".

"Друзі, саме зараз, коли масово купаються і дорослі, і діти, стає дуже актуальною проблема запалення зовнішнього вуха. Уточнюю, зовнішнє вухо - це саме те, що починається від барабанної перетинки. Влітку, коли в зовнішньому слуховому проході накопичується вода, виникає поєднання кількох факторів, а саме: вогкість, механічна травма, висока температура. У сукупності ці фактори призводять майже завжди до грибкових або ж бактеріальних захворювань вуха", - розповів лікар на своєму YouTube-каналі

Але також доктор Комаровський відзначає те, що займатися самолікуванням у даному випадку не можна. Негайно варто сходити до лікаря, який повинен буде підтвердити або спростувати діагноз. Після цього вам випишуть рецепт на необхідні ліки. Для лікування зовнішнього отиту, як правило, використовуються спеціальні краплі, які містять в собі протигрибкові або протибактеріальні і протизапальні засоби.

"А тепер давайте зосередимося на профілактиці. Передусім, у разі профілактики "вуха плавця", дуже прошу звернути увагу на гігієну вуха. Сірка видаляється лише з видимої частини зовнішнього слухового проходу. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що сірка - це захист від бактерій, тому що вона створює певне середовище, яке очищає вухо від усіляких забруднень", - додав Євген Комаровський.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про користь і шкоду дихальної гімнастики.

Ми писали, що Комаровський розповів, як захиститися від комах.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Євген Комаровський
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