Погрожували в смс: Супрун розповіла про напади на неї з чоловіком

Уляна Супрун - колишня в. о міністра охорони здоров'я розповіла, як на неї з чоловіком два рази напали під час її роботи в Моз. Про це екс-глава міністерства розповіла в інтерв'ю "Українській правді". Супрун повідомила, що її з чоловіком побили через зміни ректорів у медичних університетах.

За словами експерта, це відбулося після звільнення Катерини Амосової з посади ректора медуніверситету Богомольця. Напади відбувалися два рази.

"Після того, як Катерину Амосову звільнили, я, три міністра і прем'єр отримали смс-ки з погрозами за те, що не повернули її на посаду. Мій чоловік отримував такі смс–ки. На нас напали кілька людей, мого чоловіка фізично побили... Коли ми пішли в СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосовою і в СБУ вже знають, як вони працюють. Що банді молодих людей доплачують за те, що вони так ходять і на кого-то "випадково" нападають", - розповіла Супрун.

Фото: Уляна Супрун (life.pravda.com.ua)

За словами Уляни їм навіть хотіли дати охорону, але вони з чоловіком відмовилися.

"Це обмежує нас, тому ми казали: "Ні". Це їх мета – залякати. Марко знає, що замість того, щоб це мене залякав, я більш наполегливо це робила. Тому що це неправильно, як вони поводяться з людьми", - сказала Уляна.

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