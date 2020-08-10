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Погрожували і психологічно тиснули: жительку Львова російські спецслужби намагалися завербувати

Понеділок 10 серпня 2020 20:33
Погрожували і психологічно тиснули: жительку Львова російські спецслужби намагалися завербувати
Львів'янку російські спецслужби намагалися завербувати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жінка поїхала до рідних у Донецьк, де її затримали бойовики і почали погрожувати

Мешканку Львова, яка поїхала провідати своїх рідних в Донецьк, спробували завербувати російські спецслужби. Вони погрожували 35-річній жінці та вимагали збирати дані.

Як повідомляє видання Zaxid.net з посиланням на пресслужбу СБУ Львівської області, жінка поїхала в Донецьк, щоб провідати родичів, але там її незаконно затримали бойовики.

"Встановлено, що львів'янка під час відвідування своїх рідних в тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом перевірки документів. Після цього її доставили в так зване "МГБ ДНР" (Міністерство безпеки), де від неї вимагали згоди про конфіденційну роботу на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск та погрози", - повідомили в СБУ Львівської області.

Однак після повернення на підконтрольну владі України територію жінка добровільно повідомила про те, що її незаконно затримали та намагалися завербувати. Вона розповіла, що бойовики хотіли отримувати від неї інформацію про зв'язки членів сімей переселенців, а також військовослужбовців Західної України.

35-річна жінка – уродженка Донецька, яка поїхала у Львів з початком військових дій. У Львові вона керувала невеликим підприємством, на якому працює багато переселенців, інформацію про яких вона і повинна була передавати спецслужбам.

Заради безпеки жінки в СБУ не стали розповідати, коли відбулася спроба вербування і скільки часу вона перебувала на окупованій території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що житель Луганська показав відео обстрілу міста у 2014 році.

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