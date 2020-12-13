Погрожували застрелити: під Києвом сталася масова бійка через маску

У суботу, 12 грудня, в Білій Церкві в автобусі №21 конфлікт через маску перейшов в серйозну бійку, в якій брало участь кілька осіб. На місце інциденту довелося викликати поліцію.

Коли двоє молодиків зайшли в громадський транспорт, то почали поводитися неадекватно, а на прохання надіти маску вони жартували. Одному пасажирові в червоній куртці це не сподобалося, і він зробив зауваження. Про це повідомляє Telegram-канал "Біла Церква - Без табу".

Після цього між ними виникла суперечка, в ході якої хлопці без масок погрожували побити і пристрелити чоловіка. Пасажири почали виганяти молодих людей на вулицю.

Хлопці, коли вийшли, то вирішили розбити двері в автобусі. Після цього вже на вулиці почалася масова бійка, яку зняли на відео. На місце події приїхало кілька поліцейських машин.

Бійка в Білій Церкві з-за маски (відео: YouTube)

Нагадаємо, в автобусі Ковель-Луцьк дві пасажирки побилися через зауваження про захисну маску. Жінка відмовилася надягати маску і заявила, що вже перехворіла на коронавірусну інфекцію. Інша пасажирка почала з нею сперечатися, а потім між ними зав'язалася бійка.

Раніше неадеквати влаштували бійку і гонитву за маршруткою по Києву. Кілька молодих людей намагалися увійти в громадський транспорт без масок. Їм зробили зауваження, але вони відреагували агресивно.