Погрожував стерти в порошок: у Києві колишній чоловік вкрав у жінки дітей

Діти молодої жінки стали заручниками помсти і ненависті її колишнього чоловіка. Місяць тому, 26 червня, в Києві колишній чоловік Холоденко Дмитро, його мама Холоденко Олена Віталіївна, і група невідомих осіб вкрали у жінки двох її дітей.

Вони силоміць запхали її малолітніх дітей в машину і вивезли у невідомому напрямку. При цьому цілий місяць Марія Миронівна не має ні найменшого уявлення про місцезнаходження та стан здоров'я своїх дітей. Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я не маю можливості ні почути їх по телефону не побачити. Стосовно цих злочинців відкрито вже 2 кримінальні справи. Їх розшукують правоохоронні органи, органи опіки та служба у справах неповнолітніх", - заявила Марія.

В Києві у молодої жінки колишній чоловік вкрав двох дітей (колаж: facebook.com/maria.lozinskaya.9)

До 26 червня діти проживали з нею. Ні колишній чоловік ні його мати з лютого місяця жодної участі в житті дітей не брали. Свекруха протягом усього життя дітей онуками не цікавилася і приїжджала раз на півроку.

"Всі телефони відключені. Ні її літня самотня мама, ні родичі, ні її співробітники з університету не знають де вона ховається останній місяць. У Дмитра так само відключені телефони. Дітям наноситься дуже глибока емоційна травма так як їх нахабно вирвали від матері, з їх рідного дому, відірвали від звичного способу життя, позбавили можливості відвідувати гуртки, секції, а також регулярного відвідування педіатра", - додала жінка.

В Києві у молодої жінки колишній чоловік вкрав двох дітей (фото: facebook.com/maria.lozinskaya.9)

Вона також зазначила, що дітей налаштовують проти неї. Крім того, на колишнього чоловіка вона неодноразово писала заяви в поліцію про домашнє насильство стосовно її і дітей, про залякування і погрози.

"Упродовж останніх трьох з половиною років Дмитро систематично погрожував забрати у мене дітей, позбавити мене всього спільно нажитого майна і "стерти в порошок". Колишній чоловік всіляко загрожує і залякує "великими зв'язками" і "серйозними людьми". Каже, що він "всіх купить" і мені ніхто не допоможе. Погрожує фізичною розправою", - заявила Марія.

Жінка просить всіх звернути увагу на цю ситуацію і якщо ви раптом десь побачите її дітей - повідомте їй.

Нагадаємо, в Україні 42 тисячі дітей повернули з інтернатів у проблемні родини, нічого не перевіривши.

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