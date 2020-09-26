Погрожував, що пристрелить мене: у Києві поліцейський "наїхав" на свідка ДТП

26 вересня у Києві біля Дніпровського суду по вул. Івана Сергієнка сталася ДТП. Один з очевидців аварії намагався зняти на фото і відео подробиці того, що сталося, але продовжити запис не зміг, оскільки, за його словами, поліцейський різко виступив проти. Як повідомляє свідок аварії, співробітник правоохоронних органів погрожував йому фізичною розправою.

В каналі Telegram "KIEV 911" опублікували фото з місця події. До опублікованої інформації прикріпили пряму мову очевидця, який отримував на свою адресу погрози від співробітника правоохоронних органів.

"Якесь НП біля Дніпровського суду! Спробував сфоткати... ментяра (поліцейський - ред.) сказав, що при***ть мене...", - йдеться в повідомленні.

ДТП у Києві біля Дніпровського суду (фото: t.me/dtpkiev)

Варто нагадати, що раніше в місті Путивль Сумської області поліцейський дістав пістолет і погрожував жінкам з дитиною через те, що за півтори години до цього вони заходили в магазин без масок.

Також ми писали, що раніше селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника. В Кіровоградській області поліцейський намагався зґвалтувати дівчину.

Раніше ми повідомляли, що п'яний майор наїхав на трьох дівчат-курсанток у Києві.