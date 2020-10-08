Погрожував облити кислотою дитину: жертва київського маніяка дала перше інтерв'ю

Жертва київського маніяка дала перше інтерв'ю (Колаж РБК-Україна)

Жертва маніяка з Києва розповіла про свої стосунки з Волковим

Жертва київського маніяка Олексія Волкова дала перше інтерв'ю і розповіла про звірства, які їй довелося пережити. Дівчина стала однією з постраждалих від неадеквата і на його рахунку ще близько десятка жінок.

Як розповіла Ася Зброцька, Волков перетворив її життя на кошмар. Він погрожував облити кислотою дитину, спалив її автомобіль і вимагав від неї грошей. Деталі вона повідомила в інтерв'ю для видання OBOZREVATEL.

Зброцька познайомилася з Волковим у 2012 році в соціальних мережах. Дівчині він розповів, що у нього зовсім нещодавно загинула наречена, покінчила життя самогубством. Як зізнається Ася, тоді вона не представляла, з чим їй доведеться зіткнутися. На початку січня Волков приїхав до неї на роботу, вони разом пообідали та почали зустрічатися регулярно.

Перший неприємний момент був у травні, вона запізнилася на 10 хвилин, і Волков влаштував їй скандал з проявом агресії. А потім став вимагати "викуп".

"Відібрав у мене сумку (там були паспорт, ключі від квартири, гаманець), став вимагати гроші й що б я ні в якому разі не зверталася в поліцію – мовляв, сумку викине, і я нічого не доведу. Ну і, мовляв, я цією "дією" розв'яжу йому руки. Це було настільки несподівано, що я подумала: та це якийсь бандит. А коли став погрожувати облити мене і мою доньку кислотою, я перелякалася по-справжньому", - зізналася Зброцька.

Вона інстинктивно почала поводитися обережно і вирішила відносини поступово припинити. Однак Волков почав її переслідувати, різав їй колеса машини, маніпулював і будь-яким способом домагався зустрічі. У грудні вона не витримала і сказала, що хоче порвати відносини.

"Я сказала, що хочу розлучитися, а потім Волков подзвонив мені на роботу, попросив зустрітися поговорити. Навколо люди, білий день, біля роботи – так що я вирішила, що краще вже зараз. Адже інакше не відстане. Вийшла з офісу без сумки, тільки накинула на себе шубу. Села в його автомобіль, а він поїхав. І мені стало страшно. Буквально через кілька хвилин ми заїхали на пустир. Волков відкрив двері, а коли я вийшла, то отримала сильний удар в голову. Я не очікувала, не думала, що він буде мене бити. Психологічне насильство раніше було, але фізична – ні. Було багато крові, Олексій зламав мені ніс, а потім... давав прикладати лід, серветки. І в цей час "з'ясовував стосунки". Заявив, що якщо хочу з ним розлучитися, то треба відкупитися. Мовляв, я повинна виплатити йому 10 тисяч доларів", - розповіла дівчина.

Вона відповіла, що у неї немає таких грошей і Волков запропонував переписати на нього автомобіль. Коли Ася відмовилася, він почав погрожувати: "Хочеш органи своєї дочки отримати?"

Дівчина просила його відпустити, пояснювала, що у них не складаються стосунки, відмовлялася від відшкодування "шкоди". Волков почав її бити, завдавав удар за ударом. Зброцьку врятувало те, що на пустир заїхав інший автомобіль і вона кинулася до людей з криками про допомогу.

Волков спробував сказати, що він її чоловік і розбирається з нею за зраду. Однак її все одно забрали та відвезли на роботу.

В той же день Зброцька написала заяву в поліцію, було відкрито кримінальну справу. А через місяць його тихо закрили. Волков весь цей час їй погрожував, вимагав забрати заяву. А потім спалив її автомобіль. Машина не підлягала відновленню.

Слідчий, який вів його справу, постійно ухилявся від зустрічей і нічого не робив. В експертизі написали – легкі тілесні ушкодження. Цю справу закрили, а ось про підпал справу закрити не вдалося. Майже рік Волков переслідував Асю, стежив за нею, підстерігав, навіть пропонував допомогти купити нову машину. Вона писала заяви в поліцію – але марно.

А через рік він перейшов на нову жертву. У 2016 році Зброцька відновила обидві справи, коли дізналася про загибель ще однієї дівчини Волкова. Проте у 2018 році суд звільнив його від кримінальної відповідальності за побиття, оскільки закінчився термін давності.

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