Я б поїхав: Комаровський обурився "мовним питанням" в Україні
Доктор Комаровський відреагував на той факт, що в Україні існує мовний омбудсмен, який рахує "відсотки сказаних слів".
Своє обурення відомий український педіатр висловив на каналі "Україна 24" у програмі "Перші".
"Я клянуся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і забрав всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.
Медик вважає, що це принизливо, що за податки українців працює омбудсмен, який вважає сказані слова.
"Ми ж розуміємо, що це не те щоб бандитизм в ХХІ столітті, це низько, це принижує країну в столітті толерантності – наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки слів сказаних... ми мовчимо, ми всі мовчимо. І ось це нас і вбиває", - зазначив педіатр.
Мовний закон в Україні
16 липня 2021 року набули чинності чергові норми так званого "мовного закону". Вони, в тому числі торкнуться контенту на телебаченні.
Українська мова обов'язкова:
- для концертів і розважальних шоу
- виставок та екскурсій
- театрів і музеїв
- українською повинні демонструватися всі фільми і серіали на телебаченні
- книжкові магазини будуть зобов'язані мати більшість книг українською
Як ми раніше повідомляли, Комаровський заявив, що його можуть " грохнути" у будь-який момент.