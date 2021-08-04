Я б поїхав: Комаровський обурився "мовним питанням" в Україні

Доктор Комаровський відреагував на той факт, що в Україні існує мовний омбудсмен, який рахує "відсотки сказаних слів".

"Я клянуся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і забрав всю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", - сказав Комаровський.

Медик вважає, що це принизливо, що за податки українців працює омбудсмен, який вважає сказані слова.

"Ми ж розуміємо, що це не те щоб бандитизм в ХХІ столітті, це низько, це принижує країну в столітті толерантності – наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки слів сказаних... ми мовчимо, ми всі мовчимо. І ось це нас і вбиває", - зазначив педіатр.

Мовний закон в Україні

16 липня 2021 року набули чинності чергові норми так званого "мовного закону". Вони, в тому числі торкнуться контенту на телебаченні.

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