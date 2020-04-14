Вдарять морози і випаде сніг: синоптики розповіли, де погода буде найскладніша

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде несприятливою у багатьох областях

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і з різкими перепадами температури. У багатьох областях пройдуть дощі, місцями очікується мокрий сніг і сильне похолодання.

У середу, 14 квітня, дощі охоплять частину західних і східних регіонів, а температура повітря подекуди знизитися до -3 градусів.

На сході України пройдуть сильні дощі, місцями з мокрим снігом, вітер до 12 м/с. Нічна температура повітря складе +3 +6 градусів, вдень прогріється до +7 +10 градусів, у Дніпрі до +12 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, сильний вітер і дощ із мокрим снігом пройде в нічні години. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень потеплішає до +12 +14 градусів. У Криму можливий невеликий дощ, вночі - +4 +6 градусів, вдень +11 +13 градусів.

На півночі країни хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі температура повітря опуститься до -1 -3 градусів, вдень прогріється до +7 +9 градусів. Очікується сильний поривчастий вітер.

У західних областях дощі пройдуть вночі в Луцькій, Рівненській, Житомирській і Хмельницькій областях, в інших – сухо. Температура повітря в регіоні буде коливатися від -1 до -3 градусів, вдень потеплішає до +8 +10 градусів, на Закарпатті до +12 +14 градусів.

В центральній частині країни мокрий сніг можливий тільки вночі, температура подекуди опуститься до -3 градусів, вдень очікується від +8 до +11, сухо.

У Києві 14 квітня, за прогнозом синоптиків, буде прохолодно, але без опадів. Вночі від 0 до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на 14 квітня

"Завтра у Києві опади малоймовірні, фронт буде вже далеко. У найближчу ніч є ймовірність заморозків 1-3 градуси, вдень потеплішає до +8 +10 градусів. Зараз атмосферний фронт перетинає Україну та контрасти в зоні фронту значні: перед фронтом +15 +19 градусів, за фронтом +3 +6 градусів. 16-17 квітня в Україні потеплішає, але буде сильний північно-західний вітер, 18 квітня та на Великдень знову трохи похолодає", - спрогнозувала погоду синоптик Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик налякав прогнозом погоди на літо в Україні.