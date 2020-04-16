Знову вдарять морози: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна, з різкими перепадами температур і сильним штормовим вітром. Однак опади не прогнозуються, в країні буде сухо і хмарно.

У суботу, 18 квітня, температура повітря знову знизиться і в деяких областях очікуються морози до -3 градусів.

На сході країни мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря складе +3 +5 градусів, удень повітря прогріється до +10 +12 градусів.

На півдні буде трохи тепліше, опади не прогнозуються. Вночі від +5 до +9 градусів, вдень очікується від +12 до +15 градусів. У Криму без опадів, вночі +5 +7 градусів, вдень +13 +15 градусів.

На півночі різко похолоднішає, але буде без істотних опадів. Вночі очікується від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +8 +10 градусів.

У західних областях нічні морози очікуються в Луцькій, Рівненській, Житомирській областях, до -3 градусів, в інших областях від +3 до +5 градусів. Вдень буде сонячно, мінлива хмарність, від +10 до +12 градусів, на Закарпатті до +15 градусів.

В центральній частині країни сухо, але хмарно. Вночі від +3 до +5 градусів, денна температура повітря складе +10 +12 градусів.

У Києві 18 квітня синоптики прогнозують нічні заморозки до -2 градусів, удень повітря прогріється до +10 +12 градусів, без опадів.

Карта погоди в Україні на 17 квітня

Тим часом, у п'ятницю, 17 квітня, українці зможуть погрітися під теплим сонцем практично у всіх областях країни. Очікується мінлива хмарність і сильний штормовий вітер практично у всіх областях.

На сході сухо, хмарно, нічна температура від +5 до +7 градусів, вдень прогріється до +14 +17 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, сонячно. Вночі від +7 до +9 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів, у Миколаєві до +21 градуса. У Криму сухо, вночі +5 +7 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

На півночі мінлива хмарність, сильний вітер, без опадів. Вночі в регіоні +3 +5 градусів, вдень очікується від +11 до +13 градусів.

На заході сухо, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів, удень повітря прогріється до +14 +16 градусів, місцями до +18 +20 градусів.

В центральній частині країни сухо, без опадів. Вночі +4 +7 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

У Києві 17 квітня очікується сильний північно-західний вітер, мінлива хмарність. Вночі від +4 до +6 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 17 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували на Великдень погоду з сюрпризами.