Вдарив ножем у серце: у Запоріжжі ледь не зарізали активістку

У Запоріжжі невідомий напав на відому в місті активістку Анжеліку Бєлову. Дівчина є дружиною антикорупційного громадського діяча Костянтина Бєлова. Також Анжеліка є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром". НП сталася на вулиці Європейської в Комунарському районі.

Невідомий з ножем завдав Анжеліці удари в тулуб, один з ударів прийшовся в область серця.

У Запоріжжі напали на активістку (facebook.com.AngellikaLacho 2)

Зараз потерпіла в реанімації, їй роблять операцію.

За інформацією ГУНП, в даний час проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Під'їзд будинку, де напали на Анжеліку (z-city.com.ua)