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Вчені назвали найшкідливіший для печінки алкоголь: спирту в ньому зовсім небагато

Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, який алкогольний напій завдає найбільшої шкоди печінки. Хоча спирту в ньому небагато, про "безпечну" дозу в цьому випадку не може бути й мови.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Медичної школи при Університеті Індіани (США).

Йдеться про один з найулюбленіших напоїв українців - звичайне пиво.

Експерти кажуть, що навіть незначні дози можуть завдати організму шкоди. В першу чергу від пінного напою страждає печінка.

Вчені провели експеримент, в ході якого добровольцям регулярно давали кількість пива, яка відповідає 15 мл спирту.

Раніше вважалося, що безпечна доза спирту на добу 30-40 мл для чоловіків і 20-30 для жінок. Але результати дослідження показали зворотне: навіть після 15 мл одержуваного спирту в мозку відбувалися реакції з різким вивільненням дофаміну.

Це призводить до розвитку звикання і зростання потреби в більш високій дозі алкоголю. В результаті є ризик розвитку залежності, від якої сильно страждає печінка.

"Люди не вважають пиво алкогольним напоєм, тому пивний алкоголізм розвивається швидше і тягне за собою більш серйозні наслідки, ніж розпивання міцних спиртних напоїв", - заявили вчені.

Крім цього в сучасному пиві міститься багато канцерогенів. Адже рецепт його приготування вже давно відрізняється від класичного з натуральними інгредієнтами.

Вчені впевнені, що щоденна доза пива в дві-три гуртки вкрай небезпечна для печінки.

Раніше лікарі назвали ключова ознака хвороби печінки, який виявляють у половині випадків.

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алкоголь