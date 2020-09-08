Вчителі з "червоної зони" збунтувалися проти поліції: дітям рости деб*лами?

Карантин у школі (колаж: РБК-Україна)

У Тернополі поліція складає протоколи на керівників шкіл і дитсадків за те, що приймають дітей

Навчання в "червоній зоні" викликало багато дискусій. У Тернополі батьки наполягають на тому, що діти повинні вчитися і відвідувати школи та дитсадки. При цьому Міська рада вирішила не закривати навчальні заклади. Але в поліції заявили, що повинні реагувати на порушення карантину.

Вранці 8 вересня керівники усіх міських шкіл та садочків отримали протоколи за порушення карантинних норм. Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

Директори двох шкіл і дитсадків підтвердили, що до них приходили правоохоронці склали протоколи за порушення карантину в "червоній зоні".

"Це просто жах, що коїться! Тероризують людей, як хочуть. На кого працює поліція? Які рішення вона відстоює? Ми в цій "червоній зоні" можемо бути цілий рік, тому дітям бути, вибачте, деб*лами. Ми вже побачили, як всі вчилися навесні", - обурюються директори.

У поліції кажуть, що вчителі можуть приходити в школу і проводити уроки онлайн, але от самим учням з'являтися в школі заборонено. Є постанова Кабміну і її треба виконувати.

Начальник управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома зазначила, що припинити навчання з понеділка повинні всі установи загальної середньої освіти та інші навчальні заклади, до яких відносяться дошкільні та позашкільні навчальні заклади.

При цьому батьки просять, щоб навчальні заклади працювали.

"Це може спровокувати чергову революцію! Чого вони домагаються? Червона - не червона (зона, - ред.), людям потрібно щось їсти, батьки повинні працювати, а діти повинні вчитися, а не сидіти вдома за зачиненими дверима", - обурюються матері одного з дитсадків.

Нагадаємо, Україну поділили на нові карантинні зони.

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