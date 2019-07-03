Вчитель скоїв суїцид через звинувачення у педофілії: нові подробиці трагедії

Учитель географії зі школи в селі Мирне Бориспільського району Київської області вчинив самогубство через звинувачення у педофілії. 35-річний Юрій Забродін повісився в лісопосадці неподалік від села, в якому він жив. Про це повідомляють Факти з посиланням на спікера Нацполіції Київській області Миколи Жуковича.

Нагадаємо, що крім викладання в школі, він завідував сільським клубом і вів гуртки. Саме батьки п'ятьох його учнів звернулися в поліцію із заявою, що Юрій Забродін причетний до розбещення дітей. Його звинувачували в тому, що з лютого 2018 по лютий 2019 він здійснював розпусні дії відносно школярів віком від 9 до 14 років.

Юрія Забродіна відразу ж заарештували і посадили в СІЗО, але пізніше йому змінили запобіжний захід. Наприкінці весни досудове розслідування було закінчено і справу направили в Бориспільський суд.

Про зникнення Юрія ще 28 червня у поліцію сусіднього з Бориспільським Баришівського району, де жив вчитель, заявила його племінниця. Поліція почала шукати зниклого, припустивши, що він намагався втекти від суду. Після опитування свідків з'ясувалося, що він сідав у автобус, який виїжджав з села.

30 червня Юрія знайшли повішеним у лісопосадці за селом. 1 липня вчителя поховали. Про прощання з колишнім співробітником написали на сайті школи, де він працював.

Вчитель скоїв самогубство через звинувачення у педофілії (скрін: facebook.com)

До речі, багато людей, що знали Юрія не вірять в обвинувачення проти нього і висловлюють співчуття з приводу його смерті.

Довели с**и! Вічна пам'ять...

Втратили людину!

Поліція повинна відкрити на тих людей кримінальну справу за доведення до самогубства. Прошу озвучити прізвища цих людей!

Вічна пам'ять! Дуже шкода таку гхорошу Людину! Чому так несправедливо обірвалося життя? Бог на світі є, і винні, рано чи пізно, будуть покарані. Але, на жаль, життя вже не повернути.

Царство небесне, світла пам'ять. Чудовий, талановитий чоловік, батько з великої літери, який сам виховував сина... Прекрасний друг і колега...

Він був світлою людиною, креативним, досвідченим, добрим, чесним, розумним і справедливим Вчителем, якого ми всі любили і поважали. Ця трагедія торкнулася всіх, хто знав Юрія Миколайовича. Світла пам'ять.

Вчитель скоїв самогубство через звинувачення у педофілії (скрін: facebook.com)

Зазначимо, що перед здійсненням суїциду Юрій Забродін залишив передсмертну записку, в якій вказав на конкретних людей, які його нібито обмовили і довели до самогубства.

Учитель написав, що єдиним спсобом довести його невинність є його "грішна смерть". Юрій попросив вибачення і подякував за підтримку друзів і близьких, які вірили йому, а також попросив подбати про його сина Богдана, якого він виховував самостійно.

Нижче наведено повний текст передсмертної записки Юрій Забродіна

"Господи! Отче наш! Царю небесний! Прости мені гріх самогубства, який довелося взяти на свою душу.

До цього вчинку мене довели брехливі, наклепницькі свідчення (далі прізвища замальовані. - Ред.)… та інших людей, які всі разом підло оббрехали мене в тому, чого я ніколи не робив.

Всі звинувачення мене у розбещенні дітей - це гидкий образливий наклеп.

Найжахливіше в цьому те, що цей наклеп кинув погану тінь на рідну школу і село та не дав мені виростити сина.

Спасибі всім, хто не вірить у наклеп проти мене, підтримував та допомагав мені. Цього, на жаль, виявилося недостатньо. Бо наклеп на мене зроблено так майстерно, що єдиний доказ моєї невинуватості - це моя грішна смерть.

На жаль, я не зміг бути морально сильнішим за цей наклеп - ця брехня з’їла мою душу і серце.

Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйноване людською брехнею.

Я більше не можу і не зможу жити, обгаджений цією брехнею. Ці наклепи тепер ніколи не зітруться з мого імені. То як же так жити? Це не життя - мука.

Простіть мені всі, хто вірив у мене, за те, що я проявив слабкість духу у боротьбі з брехнею та наклепом проти мене. Я ніколи нічого поганого дітям не робив.

Простіть мені рідні і друзі, що покинув вас передчасно.

Прошу, потурбуйтеся про мого сина Богдана.

Дякую".

Вчитель скоїв самогубство через звинувачення у педофілії (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області 9-річна дівчинка звела рахунки з життям. Бездиханне тіло дитини батьки знайшли у ванній кімнаті.

До речі, нещодавно з'явилися нові деталі у розслідуванні загибелі народного депутата Дмитра Тимчука.

Також ми писали про те, що з дворічним Сашею Пілявським, якого знайшли в червоній валізі на околиці Чернівців ввечері 27 червня, попрощалися в Хмельницькій області. Мати дитини, яка викинула його тіло, не прийшла на похорон.