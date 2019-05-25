Вчив тікати від куль: під Тернополем вихователь знущався над дітьми

Вихователь знущався над дітьми у літньому таборі, в якому перебували діти учасників АТО і жителів прифронтової зони. Щоб покарати порушника порядку чоловік змусив дитину присідати 500 разів і в цей час періодично в нього стріляв. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Влітку благодійний фонд "Право на шанс" організував оздоровчий табір у селі Кутянка Тернопільської області. В останні дні перебування в таборі один з підлітків влаштував "королівську ніч". Він підпер всі двері урнами для сміття. В результаті все сміття розлетілось на території табору.

Наступного дня вихователь, у якого немає педагогічної освіти, під час ранкової зарядки вирішив покарати порушника порядку. Він наказав хлопцеві бігти, а сам вистрілив йому в спину з електропневматичного автомата, який призначений для тренувальної аматорської стрільби пластиковими кулями.

Вихователь знущався над дітьми в таборі під Тернополем (ілюстративне фото: pixabay.com)

Після прямого попадання хлопець скорчився від болі і сховався за будиночком. Але вихователь сказав йому вийти і стати разом з усіма в стрій. А потім змусив присідати 500 разів. При цьому, поки хлопець присідав, чоловік періодично в нього стріляв, змушуючи збільшити темп.

Незважаючи на скарги підлітка на сильний фізичний біль і прохання припинити знущання, вихователь командував не зупинятися. Хлопчик відчував себе приниженим, оскільки це все відбувалося на очах у інших дітей, які сміялися з нього.

На судовому засіданні вихователь визнав свою провину частково і виправдовувався тим, що підліток міг відмовитися від поставленого завдання. Підсудний стверджував, що стріляв, щоб навчити хлопця ухилятися від куль.

За його словами, такі постріли він здійснював по 70% дітей, які перебували в таборі, і навіть по 12-річних дівчаток. Він заявив, що ці кулі не можуть заподіяти сильний фізичний біль.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував, як знущання. Чоловік отримав п'ять років позбавлення волі з трирічним випробувальним періодом. Крім того, засуджений повинен заплатити родині хлопчика 25 тисяч гривень в якості моральної компенсації.

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