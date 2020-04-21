Вчений з Уханя зробив заяву про походження коронавіруса

Коронавірус в Україні був діагностований у 6125 людей. З початку епідемії в країні загинула 161 людина. Вчені продовжують проводити дослідження, щоб з'ясувати походження COVID-19, небезпеку, які він несе і займаються пошуком вакцини та ліків проти цього захворювання.

Про походження COVID-19 думки фахівців розходяться і в недавньому розслідуванні американських журналістів було зазначено, що вірус був створений в секретній лабораторії в Ухані. Проте глава Уханьского інституту вірусології Юань Чжімінь стверджує, що немає ніяких доказів того, що коронавірус був створений штучно.

"З мого особистого розуміння вірусології – немає ніяких доказів того, що вірус має штучні або синтетичні сліди. Крім того, деякі вчені вважають, що для синтезу вірусу потрібні виняткові розумові здібності та тривала робота. Тому я не повірю, що ми, людство, вже здатні синтезувати такий вірус", - заявив він у коментарі для каналу CGTN.

Він додав, що вірус не міг вийти з його інституту і всі співробітники дотримуються суворого регламенту поводження зі всіма вірусами. Крім того, ніхто зі співробітників Уханьского інституту вірусології не був інфікований коронавірусом.

На цей момент команда інституту проводить дослідження в різних областях, пов'язаних з COVID-19. Вони займаються розробкою ліків, досліджують вакцини та вивчають новий вірус, особливості його проявів, загальні характеристики, в тому числі й походження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт висловився про штучне походження COVID-19.