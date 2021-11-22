Вчений пояснив, чи можна підчепити COVID на свіжому повітрі

Ризик зараження на відкритому повітрі

"Я досліджував, чи можна заразитися, коли на пробіжці біжиш за іншою людиною. Мені вдалося показати, що великі краплі потрапляють дуже рідко, а хмара дрібних частинок рідини, що утворюється при диханні, дуже швидко розсіюється", - розповів фахівець.

За умови, що ви перебуваєте неблизько від людини - ризик зараження невеликий.

"За умови, що ви не біжите за інфікованою людиною дуже довго, ризик заразитися дуже малий. Але потрібно бути обережним, якщо ви стоїте обличчям до неї і перебуваєте від неї на відстані витягнутої руки. Це може бути небезпечним як в приміщенні, так і на вулиці, особливо якщо у співрозмовника при розмові виділяються краплі рідини", - повідомив Рідікер.

Ризик зараження в транспорті

У транспорті невелика ймовірність заразитися, якщо всі люди в масках і не розмовляють, зазначає фахівець.

"Відповім на прикладі поїздів. У поїздах значна частина повітря фільтрується, а потім прямує назад у вагон. За моїми розрахунками, ризик зараження не дуже високий, якщо всі носять маски й поводяться відносно тихо. Але якщо хтось дуже голосно розмовляє протягом тривалого часу, краще перейти в інше купе або інший вагон...",-резюмував він.