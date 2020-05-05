Вчені заявили про прорив в лікуванні COVID-19: ніяких препаратів

Коронавірус COVID-19 вирішили лікувати за допомогою стовбурових клітин. Такий експеримент провели вчені з Об'єднаних Арабських Еміратів. Отримані результати вже встигли назвати новим проривом, повідомляє агентство Emirates.

Дослідникам в Центрі стовбурових клітин Абу-Дабі видали патент на розробку інноваційного методу боротьби з коронавірусом.

Спосіб лікування пацієнтів з COVID-19 полягає в тому, що у людини витягують стовбурові клітини, потім після активації їх вводять повторно, але не в кров, а повітряно-крапельно. Тобто пацієнт вдихає отриману речовину після розпилення.

Вчені припускають, що таким чином клітини легенів зможуть регенеруватися. А організм виробить імунну відповідь, щоб запобігти гіперреакції імунної системи на вірус, через що й відбувається подальше пошкодження здорових клітин.

Методика була випробувана вже на 73 пацієнтів як додаткове лікування. У жодного з них не виявили побічних ефектів. Зараз випробування методу лікування тривають.

Відзначимо, що в ОАЕ дуже низький рівень смертності від коронавірусу згідно з даними Університету Джонса Хопкінса. З 14730 хворих померло 137 пацієнтів, це менш як 1%.

Раніше ми писали, що уникнути серйозних ускладнень при коронавірусі можна послабивши імунітет на ранній стадії хвороби.