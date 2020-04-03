Вчені з'ясували несподівану правду про походження коронавіруса

Коронавірус COVID-19 виявлений вже у мільйона людей у всьому світі. Вченим вдалося з'ясувати несподівану правду про походження коронавіруса. Звідки взялася хвороба і чому з нею так складно боротися - в матеріалі Styler.

Так, раніше вважалося, що вірус SARS-CoV-2 передався людям від кажанів, або він є гібридом вірусу кажанів і панголін (ящірок, покритих лускою).

Але група вчених з США, Австралії та Великобританії прийшла до висновку, що вірус дуже довго циркулював серед людей, перш ніж мутував до нинішньої "версії", пише Science Alert.

Мікробіологи проаналізували геномні дані, отримані від SARS-CoV-2 та інших подібних коронавірусів, і показали, що зрізи рецептор-зв'язуючого домену спайкових білків SARS-CoV-2 дуже ефективні при зв'язування з клітинами людини.

Це можна пояснити тільки тим, що вірус вже давно контактує з людиною і пройшов тривалу еволюцію всередині людського організму. Крім того, таке відкриття виключає версію про лабораторне походження COVID-19.

При цьому коронавіруси кажанів мають схожий з SARS-CoV-2 геном, але не співпадають з ним повністю. Це може означати, що вірус почав змінюватися всередині людського організму, перш ніж став настільки небезпечним.

Цим також можна пояснити бум вірусних пневмоній, який пройшов по різних країнах світу в 2019 році. Зокрема, в Україні сплеск вірусної пневмонії був в кінці 2019 - початку 2020 років переважно на Західній Україні. Тоді хворі і лікарі описували схожі симптоми при інфікуванні COVID-19.

Раніше ми писали, що вчені назвали нові ключові симптоми коронавіруса, і це не кашель і температура.