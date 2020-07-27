Вчені з'ясували, чому деякі форми раку не піддаються лікуванню

Деякі форми раку стійкі до лікування (фото: pixabay.com)

Експерти з'ясували цікаву особливість деяких форм раку, які не піддаються лікуванню

Опірність пухлини до препаратів сильно обмежує лікування раку. Американські вчені виявили механізм, який дозволяє клітинам пухлини формувати стійкість до лікування.

Розуміння причин цього дозволить створити більш ефективні методи терапії при лікуванні раку. Пухлина може по-різному ховатися від лікування і одним з них є зміна ідентичності клітин. Про це повідомляється на сайті Інституту Броуд.

Наприклад, клітина пухлини простати, яка раніше була чутлива до гормонально-блокуючої терапії, може змінитися, щоб більш не мати потребу в гормоні для свого зростання. В результаті у людини може розвиватися безліч типів клітин, і це сильно ускладнює лікування раку.

"Стан клітин з високою пластичністю є відправною точною для більшої частини гетерогенності, яку ми бачимо в пухлинах", - розповів співавтор дослідження Туомас Тамелла.

Вчені виявили ці клітини у всіх пухлинах. Це означає їх важливу біологічну роль в розвитку. Вченим вдалося розробити "дорожню карту" цих перетворень клітин.

На карті були "автомагістралі", і "грунтові дороги", але клітини з високою пластичністю перебували в самому центрі. Коли пухлина розвивалася, то цей стан пластичності постійно виникав і зберігався під час всього періоду її росту.

Нагадаємо, вчені винайшли аналіз, який може виявити рак за чотири роки до його появи.

Раніше медики назвали симптоми, які сигналізують про небезпеку.